Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 467,34 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 15.467 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 7.199 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 6.668 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.951 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, 1,1650 seviyesinden işlem görüyor.
Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları sonrası sıkılaştırıcı para politikası konusu gündemin odağına yerleşti.
Analistler, Bailey'nin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda politika faizini 15 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, söz konusu yönlendirmenin arkasında güçlü seyrini sürdüren enflasyon baskısının olduğunu bildirdi.
Bailey'in bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, doğal gaz ve metal fiyatlarındaki oynaklığın da takip edileceğini söyledi.