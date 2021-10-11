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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 azalarak 456,8 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,29 düşüşle 15.163 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.114 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.558 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 26.000 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1,1573'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da hala yüksek seviyelerde bulunan doğal gaz fiyatlarının oluşturduğu belirsizliklerin risk iştahını azalttığını söyledi. Kasım vadeli doğal gaz kontratı şu sıralarda 90 avrodan işlem görüyor.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, Avrupa Adalet Divanı'nda, Polonya ve Macaristan'ın Avrupa Birliği fonlarından yararlanmasının "hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri" şartına bağlanmasının Birlik hukukuna uygun olup olmadığına ilişkin görülecek dava ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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