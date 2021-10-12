Avrupa borsaları, İtalya hariç günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, küresel piyasaların dalgalı bir seyir izlemesinin ardından İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, küresel piyasaların dalgalı bir seyir izlemesinin ardından İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 457,21 puana geriledi.
Sağlık ve perakende sektörlerindeki şirketlerin hisseleri sırasıyla ortalama yüzde 0,51 ve yüzde 0,35 değer kaybetti.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 azalarak 7.130,23 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşerek 15.146,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 6.548,11 puana geriledi.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artarak 25.990,02 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,154 seviyesinde bulunuyor.