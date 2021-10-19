Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin verilere odaklanmasının etkisiyle Fransa CAC 40 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin verilere odaklanmasının etkisiyle Fransa CAC 40 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Küresel enflasyonist kaygılar gündemde kalmaya devam ederken Avrupa borsaları, yatırımcıların Avrupa genelinde şirketlerin bilanço verilerine odaklanmasının etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü Fransa CAC 40 endeksi hariç yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 468,82 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.217,53 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 15.515,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25'lik yükselişle 26.332,99 puana ulaştı.
Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,05'lik düşüşle 6.669,85 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.06 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,163 seviyelerinden işlem gördü.