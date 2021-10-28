Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı, Fransa'da CAC 40 endeksi pozitif ayrıştı.

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı, Fransa'da CAC 40 endeksi pozitif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 473,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 15.682 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 7.235 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 6.770 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.959 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1604 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve destekleyici tutumunu sürdüreceğini tahmin ederken, buna karşılık artan enflasyon baskılarına ilişkin yapılacak yönlendirmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere

Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title