Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kaybederek 474,04 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 azalarak 7.253,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşerek 15.705,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 6.753,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 26.806,19 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,16 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına odaklandı.

İngiliz ekonomisinin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 6,5'e yükseltildi.

Almanya'da ise bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi, Kovid-19'un kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2,6'ya düşürüldü.

Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin sorunlar gündemdeki yerini korudu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere

Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title