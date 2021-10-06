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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,03 değer kaybederek 451,33 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 azalarak 6.995,87 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,46 düşerek 14.973,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 değer kaybıyla 6.493,12 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,35 gerileyerek 25.605,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 1,155 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, artan enflasyon endişelerinin ardından satışa yöneldi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korudu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı gün içinde 161 avroya kadar çıktıktan sonra 104 avro seviyelerine geriledi.?????

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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