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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,56 azalarak 455 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 15.097 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 değer kaybıyla 7.096 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 azalışla 6.523 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 25.765 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1557'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da hala yüksek seviyelerde bulunan doğal gaz fiyatlarının enflasyon baskılarını ve belirsizliği artırdığını söyledi. Kasım vadeli doğal gaz kontratı şu sıralarda 87 avrodan işlem görüyor.

Bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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