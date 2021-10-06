Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,17 azalarak 450,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,29 gerileyerek 14.999 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,03 azalışla 8.837 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüşle 6.490 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 kayıpla 7.012 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,41 gerilemeyle 25.592 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin 0,23 altında 1,1570'den işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'de temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörlerin, yatırımcı risk iştahını negatif etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Avrupa'da doğal gaz arzına yönelik haber akışının gündemin üst sıralarındaki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bu arada Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta fabrika siparişleri yüzde 7,7 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

 8,92'den işlem gören dolar, yeni rekorları zorluyor

8,92'den işlem gören dolar, yeni rekorları zorluyor

 Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:30:16. #1.13#