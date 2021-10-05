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Avro Bölgesi'nde ÜFE ağustosta arttı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde ÜFE ağustosta arttı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,5 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, 2020'nin ağustos ayına göre yüzde 13,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta aylık bazda en fazla yüzde 4,2 ile Bulgaristan'da, yüzde 3,1 ile Danimarka'da ve yüzde 2,6 ile Letonya'da yükseldi.

ÜFE, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 54,8, Belçika'da yüzde 23,9 ve Danimarka'da yüzde 23,8 arttı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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