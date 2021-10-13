Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta düştü - Haberler Ekonomi
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta düştü

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,6 geriledi. Sanayi üretimi, Ağustos 2020'ye göre ise yüzde 5,1 arttı.

AB'de sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,5 ile Danimarka'da, yüzde 2,9 ile Litvanya'da ve yüzde 2,1 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 6,3 ile Malta'da, yüzde 4,1 ile Almanya ve Estonya'da belirlendi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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