ATO'nun serebral palsili gençlere

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nin (SERÇEV) imzaladığı "E-ticaret ve E- İhracat Eğitimi Projesi" Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde başladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nin (SERÇEV) ilk etapta 180 serebral palsili gencin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatında atılmasını sağlaması için imzlanan "E-ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi" Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde başladı.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, ATO İdea tarafından yürütülen projenin, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen açılış töreninde bir konuşma yaparak, serebral palsili öğrencilerin katma değer üretmesine ve istihdamda yer almasına katkı sağlamanın önemine dikkat çekti ve Ankara Ticaret Odası'na teşekkür etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da törende yaptığı konuşmada, "Serebral Palsili çocuklarımıza eğitim verecek bu proje bugüne kadar yaptığımız projelerin en kıymetlisidir" dedi. Serebral Palsili çocukların özel çocuklar olduğunu aktaran Baran, " Türkiye'de 600 bine yakın serebral palsili vatandaşımız var. Başlattığımız proje ile gençlerimizin iş hayatına atılmasını ve diğerlerine örnek olmasını istiyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve ülke ekonomimizde, kalkınmamızda da ayrı öneme sahip" dedi.

Elektronik ticaretin gelişimine dikkat çeken Baran, Başkent'te 2020 yılı itibariyle 21 bin 265 işletmenin e-ticaret yaptığını söyledi. Türkiye'nin e-ticaret hacminin aynı yılda 226 milyar lira olduğunu kaydeden Baran, 2021 yılı sonu itibariyle de 400 milyar liraya yükselmesinin beklendiğini ifade eden Baran, "E-ticaret özellikle pandemi sürecinde büyük bir ilerleme kaydetti. Serebral palsili gençlerimiz de alacakları eğitimlerle zaman ve mekan kısıtı olmaksızın e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale gelecekler. Dünya ile ticaret yapabilir hale gelen gençlerimiz ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da, konuşmasında SERÇEV'in çalışmalarına dikkat çekerek, "75 ülkede 17 milyondan fazla serebral palsili insan var ve SERÇEV bütün adanmışlık hikayesiyle bizim bunu fark etmemizi sağladı" değerlendirmesini yaptı.

ATO'nun gerçekleştireceği e-ticaret ve e-ihracat eğitimi ile serebral palsili gençlerin Ankara'yı ekonomi alanında ileri taşıyacağını kaydeden Yılmaz, "6 Ekim'i duymayanlara duyuralım, görmeyenlere gösterelim. Yalnızca bir gün değil yılın 365 gününde serebral palsili gençlerimizi farkına varalım" ifadelerini kullandı.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş ise, projenin serebral palsili gençler için önemine belirterek, "Bu gençlerimiz alacakları eğitim sayesinde dünyaya açılacak ve en büyük sorunları olan iş bulma konusunda daha avantajlı olacaklar" diye konuştu. - ANKARA