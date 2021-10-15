ATO Başkanı Baran'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iklim değişikliğinin getirdiği sorunlar ve enerji krizi nedeniyle dünya genelinde sıkıntılar yaşanmaya başlandığını belirterek, "Kapımıza dayanan enerji ve iklim krizi karşısında israfı önleyelim. Doğal gaz, petrol, elektrik, su ve gıda ürünlerini tasarruflu kullanalım." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, iklim değişikliği etkisiyle su ve rüzgar kaynaklı enerji üretiminin azaldığı yaz döneminin ardından enerji krizinin, Avrupa ülkeleri ve Çin başta olmak üzere birçok ülke ve sektörü tehdit ettiğini belirterek, bu gelişmelerin sonuçlarının Türkiye'de de görülmeye başlandığını vurguladı.

Türkiye'nin mevcut anlaşmalarla ihtiyacının büyük bir bölümünün temin edildiğini, arz güvenliğini sağlamak üzere yeni anlaşmalar yapıldığını aktaran Baran, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz alımını içeren anlaşmanın da bu açıdan önem taşıdığının altını çizdi.

Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Isınma ve üretimde kullandığımız doğal gazı Rusya başta olmak üzere İran, Azerbaycan gibi ülkelerden ithal ediyoruz. Kullandığımız elektriğin yaklaşık yüzde 25'ini doğal gaz kullandığımız santrallerle üretiyoruz. Gelişmiş ülkelerin doğal gaz temini konusunda sıkıntı yaşadığı ve fiyatların yüksek düzeyde arttığı bu süreçte benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hem doğal gaz hem de elektrik tüketiminde azami ölçüde tasarrufa yönelmemiz gerekiyor."

"Su ve gıdada alarm zilleri çalıyor"

Hemen hemen tüm tarım ürünlerinde maliyetin arttığını ve gıda üretiminin aksadığını belirten Baran su ve gıdada alarm zillerinin çaldığının altını çizdi.

Baran, enerji, gıda ve su tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkileyen sıkıntılı sürecinin ardından enerji ve iklim kriziyle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'de değil dünyada bolluk dönemi sona eriyor. Su kaynaklarımız da kuraklık nedeniyle azalıyor. Enerji, gıda ve su tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirip israf etmeden, azami şekilde tasarruf edecek yeni alışkanlıklar kazanmamız gerekiyor. Yaşam kaynaklarımızı gelecek nesillere de aktarabilmek bizim en büyük insanlık görevimizdir."

Hem kaynakların israf edilmeden kullanılması hem de faturaların yükselmesinin önüne geçilmesi için tasarruf önerilerinde bulunan Baran, "Gıdada israfı önlemek için sofrada tabağa yiyecek kadar almaktan tutun da buzdolabında en uzun süre muhafaza edebilecek şekilde saklamaya kadar her türlü tasarruf önlemlerini hayatımıza geçirelim. Isınmak için doğal gaz tüketimimizi asgariye indirmek için enerji kaçaklarını engelleyelim. Kendi evlerimize ve yaşam şartlarımıza uygun önlemlerimizi alalım. Sorumluluk üstlenerek kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım. Kapımıza dayanan enerji ve iklim krizlerine karşı israfı önleyelim." ifadelerini kullandı.