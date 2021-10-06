ATO Başkanı Baran'dan çekte miktar ve süre limiti önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün finansman ihtiyacını karşılayan ancak tahsilat sorunları nedeniyle iş adamlarının kullanmaktan kaçındığı çeke yeniden itibar kazandırmak için çek miktarına ve süresine limit getirilmesi önerisinde bulundu.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile birlikte ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Bakan Yardımcısı Birkan'a işçi-işveren davalarında yaşanan sorunlar, zaman aşımı süreleri, 5809 Sayılı Kanun kapsamında uygulanan adli cezaların da aralarında bulunduğu ATO Meslek Komiteleri'nin gündemlerinde yer alan konular ve çözüm önerilerine ilişkin bir dosya sunuldu.

Ziyarette konuşan Baran, ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için ticari enstrümanların güvenilirliğinin önemine dikkat çekerek, reel sektörün finansman ihtiyacını karşılayan ancak tahsilat sorunları nedeniyle iş adamlarının kullanmaktan kaçındığı çeke tekrar itibar kazandırmak için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti. Çekin dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şekilde Türk ticari hayatında vadeli bir finansman kaynağı olarak kullanıldığına dikkat çeken Baran, "Piyasayı fon sağlayarak ayakta tutan, müteşebbis ruhu canlandıran bu ticari enstrümana yeniden itibarını kazandırmak gerekiyor. Bankaların çek defteri verirken aynen kredi verirken yaptıkları gibi kullanıcının kredibilitesini dikkate alarak çek defteri için bir limit belirlemesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalı. Ayrıca çek kullanıcısının kestiği çek yaprağı için yazabileceği vade konusuna da sınırlama getirilmeli. Böylelikle çek defteri kullanan tacir, ticaret hacmi çerçevesinde taahhüt üstlenir. Çek alan taraf ise ödenmesi konusunda endişe taşımadan ticari hayatını sürdürebilir" dedi.

Çekin tacirin olduğu kadar çek defteri veren bankanın da itibarı olduğunu kaydeden Baran, "Bankalar bu sorumluluklarını dikkate alarak çek defteri vermelidir" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ATO Başkanı Baran'a ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Adem Ali Yılmaz eşlik etti. - ANKARA