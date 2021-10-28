ATO Başkanı Baran: "Cumhuriyetin ilanı tarihimizin dönüm noktası, cumhuriyet değerleri ise güçlü geleceğimizin teminatıdır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele'de kahramanca direniş sergileyerek zafere ulaşan Türk milletinin en değerli kazanımının cumhuriyet olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin ilanı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri, cumhuriyet değerleri ise güçlü geleceğimizin teminatıdır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, cumhuriyetin ilan edilişinin 98'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak için gösterdiği emsalsiz mücadelenin zaferle sonuçlanarak 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edildiğini kaydeden Baran, cumhuriyet ve cumhuriyetin getirdiği kazanımların öneminin her geçen yıl daha iyi idrak edildiğini aktardı. Baran, cumhuriyetin 100'ncü yılına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimize tüm değerleriyle sahip çıkıyor, yaşatmak ve yüceltmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl daha büyük coşku ile kutlayarak gelecek nesillere bu değerlerimizi aktarıyoruz. Ecdadımızın yoklukla yazdığı kahramanlık destanını bizler de bugün ekonomik alanda yazmak istiyor, cumhuriyetimizin 100'ncü yılına ticaretimizle, ihracatımızla, sanayimizle, ekonomimizle damga vurmak için iş dünyası olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'nci kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanları olan şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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