KIRŞEHİR (İHA) - Atıl tarla hobi bahçesi olacak

60 yıllık çöp alanından yaşam alanı oluşturuluyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi, şehirde 60 yıldır çöp alanı olarak kullanılan alanı Kır-Köy Projesi kapsamında hobi bahçesine çeviriyor.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan Kır-Köy Projesi kapsamında kentte 60 yıldır çöp alanı olarak kullanılan alanı hobi bahçesine çevirecek. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, vahşi depolama alanı olarak kullanılan 54 bin metrekarelik alanın dezavantajlı gruplar ve vatandaşın da faydalanacağı bir dinlenme alanı olacağını söyledi. İçerisinde yaşayan tüm insanların ve sosyal katmanların o şehrin kültürel ve tarihsel birikimi olduğu inancıyla proje geliştirdiklerini ifade eden Ekicioğlu, "Bu alan yaklaşık 60 yıldır Kırşehir'in vahşi depolama ve çöp alanı olarak kullanılıyordu. Göreve geldikten sonra bölgede rehabilite çalışmaları yaptık. Çöp depolama alanını yaşam alanına çevirdik" dedi.

"Eğitim alınacak, üretim başlayacak"

Kırşehir'de şehir merkezine yakın piknik alanı ve insanların sosyalleşeceği alan olmamasını da değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Ekicioğlu, "Bölgeyi keşfeder etmez çalışmalarımıza başladık. Dezavantajlı guruplar için de bölge bir yaşam alanı oldu. Misafirhanesi, köy konağı, üretim tesisleri, hayvan barınakları proje içerisinde yer alacak. Projenin son etabına gelindi. Önceliğimiz ise bölgede dezavantajlı gurupların yaşam alanının oluşturulması. Dezavantajlı guruplar için bölgemiz üretim ve eğitim alanı da olabilecek. İç Anadolu Bölgesinde önemli bir proje olarak görüyoruz. Hep birlikte projenin gelişimini de sağlayacağız" diye konuştu.

54 bin metrekarelik alanda başlatılan proje içerisinde; idari bina şeklinde köy konağı, amfi tiyatro, restaurant, çay evi, tandır, sera, çok amaçlı salon, solucan ve mantar çadırı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan ağılları olacak.