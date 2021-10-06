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Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Bursa'da bir mutfakta farklı tekniklerle hazırlanan 21 çeşit mantı, lezzetleriyle müşterilerine adeta farklı ülkelere gitme fırsatı sunuyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir mutfakta farklı tekniklerle hazırlanan 21 çeşit mantı, lezzetleriyle müşterilerine adeta farklı ülkelere gitme fırsatı sunuyor. Restoranında Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştiren Emre Toku, haşlama, kızartma ve buharda pişirme yöntemleriyle her damak zevkine hitap ediyor.

Bursa'da uzun yıllardır müşterilerine Kırgız, Türkmen, Azeri, Gürcü, Ukrayna, Uygur, İtalyan, Japon mantısı da dahil tam 21 çeşit mantıyla hizmet veren restoran, kendine özgü pişirme sanatıyla o halkların damak zevkine de ulaşmış oluyor. Etli Tatar mantısı, vişneli ve lorlu Ukrayna mantısı, karidesli Japon mantısı, çikolatalı İsviçre mantısı, tahinli Bursa mantısı ve glütensiz mantı gibi birçok çeşidin hazırlandığı restoran, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve farklı ülkelerden gelen müşterilerden de büyük ilgi görüyor. Mantının aile kültürleri olduğunu, doğduğunda ağzına emzik yerine mantı verildiğini anlatan işletme sahibi Emre Toku, "Daha önce Almanya'da bulunuyordum. Türkiye'ye döndükten sonra bu mantı fikri aklıma geldi. 5-6 çeşitle başladık. Şu anda 21 çeşit mantımız var. Kırgız, Türkmen, Azeri, Gürcü, Ukrayna, Uygur, Çin, Japon mantıları yapıyoruz. Hepsi özgün mantılar ve çeşitli pişme şekilleri var. Bazı mantılar haşlanarak pişer, suyun fokurdaması lazım, bazılarının demlenerek pişmesi lazım. Bazıları yağda kızartılır, bazıları buharda pişiyor. Yani yörelere ve içindeki malzemeye göre pişme şekilleri de değişiyor" dedi.

Mantının, hamur içinde bir şeyi pişirme sanatı olduğunu ifade eden Toku, "Yani, bir şey eğer hamur içinde pişiyorsa o bir mantıdır. İçine koyduğunuz malzeme de yörelere göre değişiklik gösterir. İçinde ıspanak olabiliyor, mantar olabiliyor, kıyma olabiliyor ve çeşitli baharatlarla farklılıklar gösteriyor. Mesela Çerkez mantısı patatesli oluyor ve bu Çerkezlere özgü bir mantıdır. Gürcü mantısı var, onun katlanışı da farklıdır. Mantıların katlanış şekilleri de bölgesine göre değişiyor. Ayrıca glütensiz mantı çeşidimiz de vardır" dedi.

Kendisinin bir kimya mühendisi olduğunu ve laboratuvarının mutfak olduğunu belirten Toku, "Çeşitli mantıları araştırıyorum. Onları ilk önce kendim deniyorum. Sonra bu farklı tatları müşterilerime sunuyorum. Beğenildiği takdirde menümüze koyuyorum. Ben, mantıyı bulan kavmin bir ferdi olarak bunu kendime görev edindim. Mantıların porsiyon fiyatları ise malzemesine göre değişiyor ve 20 ile 34 TL arasındadır" şeklinde konuştu.

Bu farklı mantıları tadan müşteriler ise, her mantının yerinin farklı olduğunu belirtirken kendi beğendiklerini ise ön sıraya koydular. - BURSA

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

Asya'yı 21 çeşit mantıda birleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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