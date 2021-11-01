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Asya borsaları karışık seyretti

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 53,2'ye yükseldi. Söz konusu veri, Çin'de ise 0,6 puanlık yükselişle 50,6'ya ulaştı.

Japonya'da Temsilciler Meclisi milletvekili olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kazanmasıyla azalan siyasi belirsizlikler de pay piyasalarını desteklerken, bu hafta kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantıları öncesi yatırımcıların beklemeye geçtiği, Asya genelinde artan vaka sayısının da yatırımcıların risk iştahını azalttığı belirtildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.544 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.979 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.371 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak 29.647 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 114,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 primle 60.010 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilemeyle 25.120 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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