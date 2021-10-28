Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Asya tarafında risk algısını yükseltirken, yayılımın hız kazandığı Çin'de bazı bölgelerde seyahat kontrollerinin sıkılaştırılması pay piyasalarını negatif etkiledi. Öte yandan, Çin'de emlak şirketlerine yönelik borç problemlerinin henüz çözüme ulaştırılamaması da pay piyasalarındaki düşüşü destekledi.

İki gün süren toplantının ardından bugün kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası ise (BoJ) faiz oranları ile para politikasında değişikliğe gitmedi. 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0,6'dan sıfıra ve büyüme beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e düşüren bankanın, ekonomik görünüme ilişkin yaptığı değerlendirmelerini önemli ölçüde değiştirdiği görüldü.

Kovid-19 salgını kaynaklı aşağı yönlü baskının hizmet tüketimi üzerinde devam ettiğini, arz yönlü kısıtlamalar nedeniyle ihracat ve üretimin geçici olarak yavaşlamasının beklendiğini vurgulayan BoJ, "Halk sağlığı korunurken ekonomik aktivitenin yeniden başlamasının sorunsuz ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda yüksek belirsizlikler var. Bazı alanlarda görülen arz yönlü kısıtlamaların etkilerinin artması veya uzaması riskine de dikkat edilmesi gerek." değerlendirmelerini yaptı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, salgının etkisi azaldıkça Japonya ekonomisindeki toparlanmanın belirginleşeceğini aktararak, "Belirsizlikler sürdüğü sürece salgın karşısında ekonomiyi desteklemek adına verdiğimiz politika yanıtlarına odaklanmaya devam etmek zorundayız. Bu kapsamda BoJ, gerekirse ilave gevşeme adımları atmaktan çekinmeyecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalışla 3.518 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.010 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.430 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 28.820 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 113,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalarak 60.526 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 25.541 puanda seyrediyor.

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