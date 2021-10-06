Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, artan petrol fiyatları ve Çin'de borç krizine yönelik endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, ABD'de temerrüt olasılığı ve Çin'de borç krizi gibi süregelen faktörler, yatırımcıların risk iştahını negatif etkilemeye devam ediyor.

Japonya'da siyasi gelişmeler de gündemin üst sıralarında kalmayı sürdürüyor. Ülkede yapılan anket sonuçları yeni Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 55,7 olduğunu ortaya koyarken, desteğin önceki başbakanlara kıyasla ılımlı kalması seçim öncesi gelişmelerin önemini artırdı. Öte yandan Kişida Fumio hükümetinin, ülkede geçen hafta sona eren olağanüstü hal (OHAL) sonrası Aralık 2020'de durdurulan "seyahate çık" kampanyasını yeniden devreye almayı planladığı bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,1 düşüşle 27.529 puandan tamamladı. Endeks böylece, son 6 işlem gününde yüzde 9'a yakın değer kaybetmiş oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 111,7 seviyelerinde bulunuyor.

Kapanışta, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalarak 2.908 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 7.207 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi 59.750 puanla yatay seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.962 puandan işlem görüyor.

Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.