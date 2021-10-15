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ASO, Kore Nükleer Sanayi Birliği ile iş birliği anlaşması imzaladı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
ASO, Kore Nükleer Sanayi Birliği ile iş birliği anlaşması imzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Nükleer Sanayi Kümelenmesi (ASO NÜKSAK) ile Kore Nükleer Sanayi Birliği (KNA) arasında, nükleer enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Nükleer Sanayi Kümelenmesi (ASO NÜKSAK) ile Kore Nükleer Sanayi Birliği (KNA) arasında, nükleer enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk sanayicisinin nükleer teknoloji alanında daha fazla yer alması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, ASO NÜKSAK ile KNA, nükleer enerji alanında iş birliği için anlaşma imzaladı. İş birliği anlaşmasına ilişkin imza töreni, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile KNA Başkanı Jong Hun Tae'nin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Anlaşmaya göre, ASO NÜKSAK ve KNA arasında küçük modüler reaktörler (SMR) ve gelecekteki diğer yeni nesil reaktörler dahil olmak üzere nükleer enerji projeleri ve fırsatlarla ilgili ortak çalışmalar yürütülecek.

Tarafların üye firmalarına yönelik Türkiye ile Güney Kore arasında dönüşümlü olarak çevrim içi veya çevrim dışı endüstriyel diyalog ve seminerler düzenlenecek.

Böylelikle nükleer enerji alanında önemli birikimleri olan Güney Kore ve bu alanda tedarikçi olma çabasındaki Türk sanayicilerin iş birliği imkanları geliştirilmeye çalışılacak.

Özdebir, törende yaptığı konuşmada, ASO olarak 60 yıla yakın süredir Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesi ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını, şimdi de bu misyonu nükleer sektöre de taşıma amacında olduklarını vurguladı.

Uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan nükleer santralle elektrik üretiminde yeni bir döneme adım atılacağına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Geçen süre zarfında yabancı temsilcilerle yapmış olduğumuz tüm çalışmalar, Odamız, NÜKSAK ve tecrübeli ülkeler arasında imzalanan iyi niyet anlaşmalarıyla gelişen iş birlikleri tecrübemize çok büyük katkılar sağlamıştır. Bugün de elektrik enerjisinin yüzde 29'unu nükleer santrallerden elde eden ve nükleer enerji santrallerindeki teknoloji edinimi dünyaya örnek olan Güney Kore ile bir bağ kuruyor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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