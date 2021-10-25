ASKON'dan faiz indirimine ilişkin açıklama

AYDIN (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yatırım ve üretim olmadan sağlam ekonomilerden bahsedilemeyeceğini belirterek, "Yarınlara güçlü bir ekonomi ile girmek istiyorsak faiz musibetinden kurtulmalıyız" ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aydın, Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi ve yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Aydın, yatırım ve üretim olmadan sağlam ekonomilerden bahsedilemeyeceğini belirterek, "Yarınlara güçlü bir ekonomi ile girmek istiyorsak faiz musibetinden kurtulmalıyız" dedi.

Kovid-19 süreci ile birlikte genel anlamda ülke ekonomilerinin büyük sarsıntılar yaşadığını ifade eden Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu süreçte üretime dayalı ekonomisi olmayan ülkelerin borç bataklığına itildiğini gördük. Yatırım ve üretim ekonomilerin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi, yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Paradan para kazanmak yarına bize taşımaz. Bizleri ancak yatırım ve üretim yarınlara taşıyabilir. Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu. Bu bağlamda üretim ve yatırımın desteklenmesi için ivedi bir şekilde öncelikle faizi tek hanelere çekmeli ardından bu faiz musibetini tamamen ortadan kaldırmalıyız. Aksi takdirde bu faiz giyotini sürekli başımızın üzerinde dönüp duracak."