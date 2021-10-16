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Arena Enerji, EIF'te sektörle bir araya geldi

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Arena Enerji, EIF'te sektörle bir araya geldi

Arena Enerji, Antalya'da 13-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen EIF konferansında katılımcılarla buluştu.

ANTALYA (AA) - Arena Enerji, Antalya'da 13- 15 Ekim tarihlerinde düzenlenen EIF konferansında katılımcılarla buluştu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirketin, konferans kapsamında sektöre ilgi duyan katılımcıları ağırladığı belirtilerek, Huawei, Setsolar ve Nexans gibi markaları da bir araya getirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arena Enerji Grup Satış Müdürü Aslıhan Kılıç, enerji sektöründe güneş enerjisi santrali projeleri için beklentinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti;

"Pandemi sonrasında sektörün bir araya geldiğini görmek gerçekten umut verici. Uzun bir aradan sonra üreticilerin, tüm çözüm ortaklarının aynı platformda GES projeleri için buluşuyor olması ve sektöre yön vermesi çok güzel. Arena Enerji olarak hedeflediğimiz kitleye ulaşmış olmak gelecek planlarımızın şekillenmesinde etkili oldu. GES projelerinde entegratörlerin pozisyonu gerçekten çok kritik. Yatırımcıların doğru çözüme uzun süreli garantili olarak ulaşmalarında kilit pozisyondalar. Verdikleri hizmet, kullandıkları donanım ile çözümün belirleyici faktörü durumundalar. 2022 için Arena Enerji'nin ana hedefi çözüm ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürün portföyünü, doğru finansal çözümler ve mükemmel bir lojistik destekle sunmak. Ürün portföyümüz için önümüzdeki dönemde yeni anlaşmalar planlıyor ve gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Pazarın güneş enerjisi santrali projeleri için beklentisi gerçekten yüksek. Yatırımcıların artması, dünya genelinde yeşil enerjinin desteklenmesi gibi etkenler pazarın büyümesinde ciddi pay sahibi."

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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