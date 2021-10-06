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AOSB giriş tag'ı yenilendi, 65 noktaya mobese yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AOSB giriş tag'ı yenilendi, 65 noktaya mobese yerleştirildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) kurumsal kimliği ile bütünleşen giriş tagı yenilenirken, güvenliğin sağlanmasına önemli katkı sunacak 'MOBESE Projesi' de hayata geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) kurumsal kimliği ile bütünleşen giriş tagı yenilenirken, güvenliğin sağlanmasına önemli katkı sunacak ' Mobese Projesi' de hayata geçirildi.

Otoban giriş noktasında bulunan kuzey giriş kapısında, AOSB'nin marka değerine yakışacak, akılda kalıcılığı sağlayacak, bilinirliğini artıracak ve kurumsal kimliği ile bütünleşerek prestijine katkı sağlayacak 'Giriş Tag'ı Projesi' tamamlandı.

AOSB'nin kuzeydoğusunda, genişleme alanlarına hitap edecek ve bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak şekilde projelendirilen giriş tagı, modern mimarisi ile göz kamaştırırken, hem trafiğin rahatlamasını hem de daha güvenli geçişi sağladı. AOSB Giriş Tag'ı ile prestijli girişin yanı sıra trafiğin de rahatlaması memnunluk oluşturdu.

Bu arada, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu üzerinde planlanan 2. Otoban Bağlantı Kavşağı'nın (Misis Bağlantı Yolu) yenilenmesine ilişkin çalışmaların ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

AOSB MOBESE ile daha güvende

AOSB'de MOBESE Projesi de devreye girdi. AOSB Bölge Müdürlüğü binasında bulunan MOBESE İzleme Merkezi'nden bölgenin yanı sıra tüm giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Atıksu ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, AOSB Ticaret Merkezi ve Kamu Kampüsü ile ana arterler üzerinde belirlenen önemli kavşak ve noktalar ile bölgenin tüm giriş çıkışlarına kamera sistemi yerleştirildi.

65 noktaya 227 kamera

Proje kapsamında, 65 noktaya toplamda 227 kamera yerleştirilmesinin yanı sıra 6 noktada 12 kamera ile 24 şeritte Plaka Tanıma ve İzleme sistemi yer alıyor. - ADANA

AOSB giriş tag'ı yenilendi, 65 noktaya mobese yerleştirildi

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