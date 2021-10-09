'Anuga 2021' gıda ve içecek fuarı - Haberler Ekonomi
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"Anuga 2021" gıda ve içecek fuarı

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Lojistiğin bu kadar pahalı olduğu bir dönem geçiriyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Lojistiğin bu kadar pahalı olduğu bir dönem geçiriyoruz. Türkiye konumu itibarıyla çok avantajlı. Biz, Ortadoğu'nun, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın tedarik merkezi olabiliriz." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde dün kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu. Anuga'ya Türkiye'den İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarda yaptığı açıklamada, Anuga'ya 6 firma ile katıldıklarını belirterek, ATO olarak salgın süresi boyunca ilk kez fiziksel olarak gerçekleştirilen bir fuara katıldıklarını söyledi.

Anuga gibi devasa bir fuarda Türkiye'nin bir holü boydan boyda kapatmış olmasından duyduğu memnuniyeti ve gururu ifade eden Baran, katılımcı firmaların stantlarını ziyaret ettiğini ve firma yetkililerinden bilgi aldığını kaydetti.

Firmaların yaptıkları ihracattan memnun olduğunu aktaran Baran, "Türkiye için ihracat çok çok önemli. Cari açığı olan bir ülkeyiz. Katma değerli üretime çok ihtiyacımız var. Bunu gıda ürünleri ağırlıklı olarak tamamlayacağız. Bazı katılımcı firmalarımızdan serzeniş duydum; 'Fındığı biz ihraç ediyoruz ama işlenmiş fındığı daha pahalıya geri alıyoruz' diye. Biraz daha katma değerli üretime ağırlık verebilirsek, üretimimizin kalitesini biraz daha yukarılara taşıyabilirsek herhalde çok farklı şeyler olacak." diye konuştu.

Baran, salgın sürecinin Türkiye'nin tedarik zincirindeki önemini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lojistiğin bu kadar pahalı olduğu bir dönem geçiriyoruz. Türkiye konumu itibarıyla çok avantajlı. Biz, Ortadoğu'nun, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın hepsinin tedarik merkezi olabiliriz. İnşallah bu yönde hükümetimizin de güzel çalışmaları var. Ben inanıyorum ki sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olacak. Ben Anuga fuarında bunun ışığını gördüm. Özelikle gıda da çok daha iyi yerlere ulaşacağımızı görüyorum, biliyorum. Burada bize ait bir holün olması, inanılmaz sayıda katılımcı firmamız olması beni çok mutlu etti."

"Gıda sektörüne Türk şirketlerinin ilgisi güçlü"

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ise Anuga fuarıyla Almanya'da fiziksel fuar sezonunun başladığını belirterek, Türkiye'den 290 katılımcı firmayı burada görmekten duyduğu gururu dile getirdi.

Kaya, "Fuara katılan şirket sayısı azalırken, biz seviyemizi koruduk hatta bu anlamda da fuara şu an en çok katılan ülkeler arasında 4. sıradayız. Bu bakımdan da bunun güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Gıda sektörüne Türk şirketlerinin ilgisi güçlü. Yurt dışına açılma ilgisi fazla. Salgını da bu anlamda fırsata dönüştürebiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Köln'de gıda ve inşaat alanlarında Türklerin güçlü bir yapılanması olduğunu kaydeden Kaya, Köln'de Türk iş insanlarının ticaretini daha da artıracak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Turhan Kaya ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay beraberindeki heyetle fuardaki katılımcı firmaları ziyaret etti. Firma yetkilerine katılım sertifikası veren Turan ve Kuralay, firma yetkileriyle fotoğraf da çektirdi.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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