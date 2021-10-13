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Antalya, yabancı konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Antalya, yabancı konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada

Antalya'da Eylül ayında 6 bin 528 konut satışı gerçekleşti.

İSTANBUL (İHA) - Antalya'da Eylül ayında 6 bin 528 Konut satışı gerçekleşti. Satıştan bin 358'i yabancılara gerçekleşirken, Antalya bu rakamla, 2 bin 995 satışla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında ülke genelinde 147 bin 143 konut satıldı. Satışların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artığı belirtildi. Antalya'da ise konut satış sayısı Eylül ayında 6 bin 528 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara Eylül ayında 6 bin 630 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. - ANTALYA

Antalya, yabancı konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada

Antalya, yabancı konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada

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