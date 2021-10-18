Antalya'ya 17 günde 1 milyon turist geldi

ANTALYA (İHA) - Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak-17 Ekim tarihleri arasında 42 bin 167 uçakla 7 milyon 659 bin 888 Turist geldi. Sadece 1-17 Ekim tarihlerinde ise kenti 5 bin 186 uçakla 987 bin 424 turist ziyaret etti.

Turizmin başkenti Antalya'ya sonbaharda da turist akını sürüyor. Pandeminin devam etmesine karşın güvenli turizm sertifikalı otelleri ve dünyaca ünlü plajlarıyla 2021 yılında geçen yıla oranla iyi bir çıkış yakalayan Antalya, sonbaharda da birçok ülkeden turist ağırlamaya devam ediyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, kente 1 Ocak-17 Ekim tarihleri arasında 42 bin 167 uçakla 7 milyon 659 bin 888 turist geldi. Sadece 1-17 Ekim tarihleri arasında bu rakam 5 bin 186 uçakla 987 bin 424 olarak kayıtlara geçti.

İNGİLİZ TURİSTLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

22 Eylül itibariyle İngiltere'nin Türkiye'ye olan uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından, İngiliz Turistler de Antalya'ya gelmeye başladı. 23 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında Antalya'ya 163 uçakla 25 bin 974 İngiliz turist geldi.

Ruslar ilk sırada

Kente gelen turistlerin milletlere göre dağılımına bakıldığında ise Rusya 3 milyon 41 bin 416 yolcuyla ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 1 milyon 311 bin 278 ile Almanya, 1 milyon 167 bin 839 ile Ukrayna, 384 bin 646 ile Polonya ve 185 bin 386 yolcuyla da Kazakistan takip etti.

(Suat Metin/İHA)