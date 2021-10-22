Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi

Antalya'nın Elmalı ve Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde projesi tamamlanmış ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Elmalı ve Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde projesi tamamlanmış ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Dilek Boğatimur, Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürü Resul Eken ve beraberindeki heyet, Şuhut Kadın Kooperatifi, Kültür Evi, Büyük Taarruz Karargahı (Atatürk Evi) ve Keşkek Evi ve ilçe genelinde yürütülen tarımsal faaliyetleri Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün mihmandarlığında inceleyerek buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler edindi. İlçedeki projelere adeta hayran kalan heyet, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi

Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi

Antalya ve Siirt heyeti Şuhut'taki projeleri inceledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title