Antalya Turizm Fuarı 9 bin 843 profesyoneli ağırladı

ANTALYA (AA) - Antalya Turizm Fuarı'nda, konaklama, acente ve transfer sektörlerinden 9 bin 843 profesyonel bir araya geldi.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, yaptığı açıklamada, Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri fuarı başarılı şekilde tamamladıklarını belirtti.

Fuarın 9 bin 843 turizm profesyonelini ağırladığını bildiren Meral, "20 ülkeden 2 bin üst düzey acente yetkilisi Türk turizm profesyonelleriyle bir araya geldi. 13 farklı temanın işlendiği 50 turizm uzmanının yer aldığı workshop analizleriyle fuarda, sektöre 2022 için yol haritası çizildi. Antalya Turizm Fuarı, kent ekonomisine 10 milyon doların üzerinde katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Turizmin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Meral, kararlı ve kesintisiz çalışmalar sonucunda dünya ve Türkiye turizmi için yeni bir eser ortaya koyduklarını belirtti.

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