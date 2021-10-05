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Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet "Andız Pekmezi"

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet "Andız Pekmezi" Öksürük, basur, kansızlık, mide, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor Bin 500 rakımlı Dağlardan toplanan andız kozalakları, kazanlarda kaynatılıp...

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet "Andız Pekmezi"

Öksürük, basur, kansızlık, mide, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor

Bin 500 rakımlı Dağlardan toplanan andız kozalakları, kazanlarda kaynatılıp pekmeze dönüştürülüyor.

Yaz aylarında Toros Dağlarından toplanan andız kozalaklarının pekmezi kilogramı 50 TL'den satılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda bin 500 rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçtikten sonra yaklaşık 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Yüksek rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanların geçim kapısı oluyor. Andız pekmezinin kilogramı 50 TL'ye satılıyor.

Akseki'nin Toros Dağlarından iğneli andız ağacından olgunlaşmış andız kozalaklarını toplayan aileler sonbahar döneminde pekmez üretip, ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Akseki'nin Kuyucak Mahallesi'nde uzun yıllardır pekmez yapan Halil Erdoğan, andız ağaçlarının kozalaklarını yaz ayından, sonbahar dönemine kadar topladıklarını, kozalakları makinada kırdıklarını ve kozalakların 2 gün süreyle şırahanede ıslatıldığını söyledi.

"120 derece ateşte kaynatılıyor

Bir gün önce tüm hazırlıkları yaptıklarını, ertesi günü ise gece kalktıklarını ve şırahanede ıslanan kozalakların daha sonra tavalara aktarılarak tavaların altını 120 dereceye yaklaşan yüksek ateşle kaynatarak pekmez elde ettiklerini belirten Erdoğan, "Bu iş oldukça zahmetlidir. 4-5 kişi yardım ediyor. Yardımsız bu iş olmuyor" dedi.

"Yılda yaklaşık 2 ton pekmez yapıyor"

Uzun yıllardır pekmez ürettiğini anlatan Erdoğan, "Andız pekmezini yapmak üzüm pekmezinden daha zahmetli bir iştir. Tavaların başından ayrılamazsın. Kıvamını kaçırırsan pekmez iyi olmaz. Tüm emeklerin boşuna gider. Kıvamına geldikten sonra tavaları indiriyoruz. Yaklaşık 5 kilogram andız kozalağından 1 kilogram pekmez çıkarabiliyoruz. Yılda ise yaklaşık 2 ton pekmez üretiyorum" dedi.

"Tamamen doğal ve şifa kaynağı"

Andız pekmezinin ham maddesi olan kozalakları Toros Dağlarında bin 500 rakımlı yerlerden topladıklarını anlatan Erdoğan, "Elde edilen pekmez tamamen doğaldır. İçinde herhangi bir karışım bulunmuyor. Andız pekmezinin, öksürük, basur, kansızlık, mide, akciğer, karaciğer, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu pekmez, şifa kaynağı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, andız pekmezini pazarlama gibi bir sorununun bulunmadığını, hatta pekmezi daha yapmadan sipariş aldığını, sürekli olan müşterilerine gönderdiğini ifade etti.

Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet Andız Pekmezi

Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet Andız Pekmezi

Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet Andız Pekmezi

Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet
İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Antalya'nın Toros Dağları'ndan sofralara uzanan şifalı lezzet 'Andız Pekmezi' - Haberler Ekonomi
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