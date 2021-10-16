Antalya'nın tarımsal ürünleri 'gıda güvenliği' hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'nın tarımsal ürünleri "gıda güvenliği" hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yaş sebze meyvede üretim üssü konumundaki Antalya'da yetiştirilen ürünlerin "güvenli" ve "güvenilir" olarak tüketiciye ulaştırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin yaş sebze meyvede üretim üssü konumundaki Antalya'da yetiştirilen ürünlerin "güvenli" ve "güvenilir" olarak tüketiciye ulaştırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Ağırladığı Turist sayısı dolayısıyla "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yaş sebze ve meyve başta olmak üzere tarımsal üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Yıllık 20 milyar liralık tarımsal üretimin yapıldığı Antalya'da, yaklaşık 7 milyon ton yaş sebze meyve yetiştiriliyor. Yılda yaklaşık 2,5 milyon ton üretimle Türkiye'nin domates üretiminin yüzde 70'ini tek başına Antalya yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bahçelerden alınan numuneler, gıda kontrol laboratuvarında ilaç kalıntıları başta olmak üzere çeşitli testlere tabi tutuluyor.

Denetimden geçirilen ürünler, yurt içi ve dışındaki tüketicilere ulaştırılıyor.

"Ürünlerimizin sağlıklı olması dolayısıyla ihracatımız da önemli oranda arttı"???????

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, turizmde ön plana çıkan Antalya'nın aynı zamanda tarımın da başkenti konumunda bulunduğunu söyledi.

Üretimin yanında gıda güvenliği ve güvenilirliği anlamında da Antalya'nın öne çıktığını belirten Karaca, "Üretim kadar gıdanın denetimi de çok önemli. Hem üreticilerimizin hem de yurt içi ve dışındaki tüketicilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşmaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Yılda yaklaşık 50 bin gıdayı denetimden geçirdiklerini bildiren Karaca, şöyle konuştu:

"Antalya turizmin de başkenti olduğu için çok yabancı ziyaretçimiz geliyor. Onların da gıda güvenliği bizim sorumluluğumuzda. Örnekleme yöntemiyle numuneler alarak bakanlığımıza bağlı laboratuvarda ürünlerin analizlerini yapıyoruz. Hem hasat öncesi hem hasat sonrası yaptığımız denetimlerle ürünlerin sağlıklı olarak pazara sunulmasını sağlıyoruz. Ürünlerimizin sağlıklı olması dolayısıyla ihracatımız da önemli oranda arttı. Yıllık yaklaşık 600 milyon dolar ihracatımız var. Bu da Antalya'nın ürünlerine olan güveni gösteriyor."

Karaca, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılının başından bu yana 30 bin 743 işletmede denetim yaptıklarını ifade etti.???????

Antalya'nın tarımsal ürünleri gıda güvenliği hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor

Antalya'nın tarımsal ürünleri gıda güvenliği hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor

Antalya'nın tarımsal ürünleri gıda güvenliği hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor

Antalya'nın tarımsal ürünleri gıda güvenliği hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor

Antalya'nın tarımsal ürünleri
AA / Orhan Çiçek - Ekonomi Haberleri
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak

Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak

 İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

 6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor

6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen Bülent Ersoy Okan Bayülgen
Spor Schumacher Serdar Aziz Şenol Güneş Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'nın tarımsal ürünleri 'gıda güvenliği' hassasiyetiyle tüketiciye ulaşıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:51:56. #1.12#