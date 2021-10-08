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Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Ekonomi
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali kapsamındaki defilede podyuma çıkan özel bireyler, el emeği kıyafetleri tanıttı.

ANTALYA (AA) - Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali kapsamındaki defilede podyuma çıkan özel bireyler, el emeği kıyafetleri tanıttı.

Kepez Belediyesince Dokuma Park'ta düzenlenen etkinlik, 10 ilden 44 kadın girişimci ve kooperatifin katılımıyla devam ediyor.

Festivalde 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifince gerçekleştirilen, özel bireylerin de podyuma çıktığı defile ilgi çekti. Engel Tanımayanlar Derneği bünyesindeki 5'i kız 10 özel birey, birbirinden farklı kıyafetlerle programa renk kattı.

Özel bireyler, defile sonunda izleyenler tarafından yoğun alkış aldı.

Kooperatif Başkanı Ayten İnce, AA muhabirine kooperatiflerinin tarım, turizm ve farkındalık projeleri üzerine çalıştığını anlattı.

İnce, terzi ve tasarımcıların ürünlerini sergilemek amacıyla düzenlenen defileleri özel bireylerle farklı noktaya taşımak istediklerini belirtti.

Defile tasarımcısı Oya Öğüt de tasarımlarını özel bireylerin üstünde görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Farkındalık oluşturduklarını ifade eden Öğüt şöyle konuştu:

"Çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Defilemizde 20 model yer aldı. 10 modelimiz özel bireydi. Birçok zorlukla karşılaştık ama başardık. Amacımız bu bireyleri daha fazla ön plana çıkarmak ve öz güvenlerini artırmaktı. Toplumun dışında kalmalarını engellemek istiyoruz. Bu arkadaşlarımıza öz güven aşıladığımızı ve farkındalık yarattığımızı düşünüyorum."

Down sendromlu Zeynep'in annesi Elif Tuzlalı ise kızını podyumda gördüğünde çok duygulandığını ve gözyaşlarına hakim olmadığını aktardı.

Engeller Tanımayanlar Derneği Başkanı Hilal Gönenç de defilede özel bireyleri görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Defilede birbirinden farklı engel gruplarının yer aldığına dikkati çeken Gönenç, "Bizim bünyemizde birçok engel grubundan üyeler mevcut. Sahnede down sendromlu, zihinsel, bedensel engelli ve kas hastası arkadaşlarımız yer aldı. Teklifi ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Bu tarz faaliyetler onların hayatın içine girmesi, sosyalleşmesi açısından çok önemli. Hepsi çok heyecanlıydılar, defile gününe kadar telefonlarım susmadı." dedi.

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı

AA / Zehra Tekeci - Ekonomi Haberleri
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Haber: Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ndeki defilede podyuma çıkan özel bireyler alkış aldı - Haberler Ekonomi
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