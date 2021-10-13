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Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak

Antalya'ya gelen turist sayısı artmaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya'ya gelen Turist sayısı artmaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, Ocak- Eylül bandında 7 milyon barajını aştı. Gelen turist sayısındaki artışa bir katkının da düzenlenen fuarlar olacağı düşünülüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3 buçuk milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Ocak - Eylül ayları arasında Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 arttı. Ocak - Eylül ayları arasında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 7 milyon 016 bin 276 oldu. Antalya, sonbahar tatili için de birinci sırada yer alıyor. Yaz sezonunun devam ettiği Ekim ayında da Antalya'yı ziyaret eden turist sayısında artış devam ediyor.

"Fuarlar umut veriyor"

Turizm destinasyonları açısından "farkındalık" oluşması için turizm fuarlarının rolü son derece önemli rol taşıyor. ANFAŞ - Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde pandemi nedeniyle uzun bir süre düzenlenemeyen fuarlar, son dönemde tekrar kapılarını açmaya başladı. Bu açılışın hem 2021'in son çeyreği hem de 2022 için önemli bir ivme yaratacağı düşünülüyor. 2022 hem fuarcılık sektörü hem de fuarların düzenlendiği sektörler için oldukça hareketli bir yıl olacağı anlamına geliyor. Bir süre önce başlayan fuarlarla birlikte, hem ertelenen küresel satın alma talepleri hem de dünya tedarik süreçlerindeki değişimler, Türkiye fuarcılığı için önemli bir ivme oluşturacak. Fuarların, en üst seviyede toplumsal ve çevresel faydaya sebep olacak şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak

Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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