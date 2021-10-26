Ankara su kesintisi! 26 Ekim Salı Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 26 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 26 Ekim Salı Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KALECİK

Arıza Tarihi: 25.10.2021 16:30:00

Tamir Tarihi: 25.10.2021 19:00:00

Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Mehmet Köse Sokak üzerinde firma tarafından kanal çalışmaları esnasında Q 90 lık PVC ana iletim hattında oluşan ariza nedeniyle saat 19:00 kadar su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

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