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Ankara'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Ankara'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Ankara-Çankaya'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara- Çankaya'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ndeki 8 bin 287 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklifi 38 milyon 500 bin lirayla Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti. verdi.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ankara'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı - Haberler Ekonomi
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