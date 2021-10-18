Anatolia Geneworks'un halka arzında 9,75 kat talep toplandı

Biyoteknoloji şirketi Anatolia Geneworks'un 14– 15 Ekim tarihlerinde Ak Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan geniş kapsamlı konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilen halka arzında 9,75 kat talep toplandığı açıklandı. Ek satış hariç, satışa sunulan toplam 20.000.000 lira nominal değerli paylara 113 bin 032 yatırımcıdan 9,75 kat talep gelen arzda, pay başına fiyat, 22,50 lira olarak belirlendi.

Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sürecinin tamamlandığı duyuruldu.

Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilen arzda, Anatolia Geneworks'e ait payların ek satış hakkıyla birlikte, yüzde 20,9'u arz edildi ve halka arz büyüklüğü 516.982.500 lira olarak gerçekleşti. Şirketin paylarının ANGEN Kodu ile 21 Ekim Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Talep toplama döneminde, ek satış hariç satışa sunulan 20.000.000 lira nominal değerli paya 9,75 kat talep toplandı. Talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olan halka arzda, payların dağılımı yüzde 10 yurt dışı kurumsal, yüzde 30 yurt içi kurumsal, yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcılar ve yüzde1'i şirket çalışanları olarak gerçekleşti.

YATIRIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Halka arzda gördükleri yoğun ilgi için yatırımcılara teşekkür eden Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, "11 yıl önce çıktığımız yolda çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza attık ve bunu halkımız ile paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yatırımcılarımıza bize duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"2020'DE 422 MİLYON LİRA KONSOLİDE CİRO SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Akyüz, "Bizler Anatolia ailesi olarak kurulduğumuz günden bu yana bir adım ileriyi hedefledik. Global oyuncuların ağırlıkta olduğu bir sektörde, ' Türkiye adına biz de buradayız' dedik ve bu pazarda kendimize bir yer edindik. 100 kişiden fazla uzman kadromuzla 2020 yılında 422 milyon lira konsolide ciro seviyesine ulaştık. Sıfır borç ve tamamen öz sermayemiz ile İstanbul'da yaklaşık 12 bin metrekare alana sahip yeni Ar-Ge ve yönetim merkezimizi faaliyete soktuk. Kurulduğumuz günden beri birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılan tanı kitlerini ve cihazlarını üreterek yüksek hassasiyete sahip ürünlerimizle hastalıkların hızlı ve doğru teşhis edilmesini sağladık" açıklamalarında bulundu.

"2021'DE 164 MİLYON LİRA NET KAR ELDE ETTİK"

2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 200 milyon lira ciro, 157 milyon lira FAVÖK ve yaklaşık 164 milyon lira net kar elde ettiklerinin altını çizen Akyüz, "Bugün geldiğimiz noktada 350'den fazla Real-Time PCR tanı kiti, nükleik asit izolasyon kiti ve cihazı geliştirip üreterek 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Uzun süredir Ak Yatırım ile birlikte yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız halka arzımız, Anatolia'yı hem Türkiye'de hem küresel alanda bir üst düzeye taşımak yolunda en önemli dönüm noktalarından biridir. Bundan böyle halka açık bir şirket olarak kurumsal, şeffaf ve güçlü yapımız ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha da büyümek için yüksek motivasyonla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞMUŞ: SATIŞ GÜCÜNÜN BAŞARISINI TEYİT ETTİK

Halka arzda, 30 aracı kurumdan oluşan geniş kapsamlı konsorsiyum aracılığı ile toplam 113 bin 032 yatırımcıdan yaklaşık 4,4 milyar lira talep toplandığını söyleyen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise "Anatolia Halka Arzı, oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleşen halka arzlar arasında en yüksek katılım gösterilen halka arzlar arasında yer alıyor. Güçlü ve karlı bir büyüme hikayesi sunan, şirketin halka arzına ek satış hariç baktığınızda, toplam arz boyutunun 9,75 katı talep gelmiş olduğunu görüyoruz. Yurt içi piyasalarda 2021 yılı ekonomideki dalgalanmalara rağmen kuvvetli bir büyümenin sağlandığı ve uzun yıllardır hedeflenen halka arz seferberliğinin belirgin bir güç kazandığı bir dönem olarak hatırlanacaktır. Anatolia Geneworks halka arzı ile Ak Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki uzmanlığı ve satış gücünün başarısını bir kez daha teyit etmekteyiz. ANGEN Kodu ile 21 Ekim Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması planlanan halka arzda, başta tüm yatırımcılara ve Anatolia Geneworks kurucu ortakları Elif ve Alper Akyüz'e Ak Yatırım'a olan güveni için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.