Amazon Prime Video Türkiye'nin ekim ayı takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye, ekim ayında merakla beklenen yapımlar "Welcome to the Blumhouse", "Justin Bieber: Our World", "I Know What You Did Last Summer" ve "Maradona: Blessed Dream"i izleyicilerle buluşturacak.

Amazon Prime Video, ekim ayında Türkiye'de yayına girecek yeni yapımları açıkladı.

Buna göre, ekim ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında sarsıcı gerilimleri eşsiz hikaye anlatımlarıyla ekranlara taşıyan "Welcome to the Blumhouse"un yeni sezonu, müzik ikonu Justin Bieber'ın benzersiz konseri "T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber"ın sahne ve sahne arkasının yanı sıra sanatçının kişisel dünyasını da izleyicilerle buluşturan "Justin Bieber: Our World", Lois Duncan'ın 1973 tarihli romanından uyarlanan gerilim dizisi "I Know What You Did Last Summer" ve futbol ikonunu Diego Maradona'nın hayat hikayesine odaklanan biyografik dizi "Maradona: Blessed Dream" yer alıyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 liraya sahip olabiliyor.