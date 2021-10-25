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Altının kilogramı 557 bin liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 557 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 557 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 557 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 557 bin lira, en yüksek ise 564 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 557 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 959 milyon 67 bin 523,32 lira, işlem miktarı ise 1.727 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 976 milyon 145 bin 993,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış555.050,001.804,10
En Düşük557.000,001.788,00
En Yüksek564.000,001.801,15
Kapanış557.000,001.801,10
Ağırlıklı Ortalama561.936,821.797,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)959.067.523,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.727

Toplam İşlem Adedi52

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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