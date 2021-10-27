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Altının kilogramı 545 bin 460 liraya geriledi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 545 bin 460 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 545 bin 460 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 545 bin 460 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 542 bin 790 lira, en yüksek ise 547 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 545 bin 460 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 752 milyon 260 bin 394,7 lira, işlem miktarı ise 1.384 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 802 milyon 288 bin 147,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış546.600,001.801,00
En Düşük542.790,001.780,85
En Yüksek547.000,001.796,40
Kapanış545.460,001.787,00
Ağırlıklı Ortalama545.46,611.786,17
Toplam İşlem Hacmi (TL)752.260,394,7

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.384

Toplam İşlem Adedi67

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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