Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 545 bin 460 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 542 bin 790 lira, en yüksek ise 547 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 545 bin 460 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 752 milyon 260 bin 394,7 lira, işlem miktarı ise 1.384 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 802 milyon 288 bin 147,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.