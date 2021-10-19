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Altının kilogramı 531 bin 900 liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 531 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 531 bin 900 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 531 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 526 bin 588 lira, en yüksek ise 532 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 531 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 564 milyon 854 bin 367,87 lira, işlem miktarı ise 1.068 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 565 milyon 567 bin 346,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış527.000,001.762,60
En Düşük526.588,001.766,10
En Yüksek532.600,001.782,50
Kapanış531.900,001.776,70
Ağırlıklı Ortalama529.698,281.773,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)564.854.367,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.068

Toplam İşlem Adedi45

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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