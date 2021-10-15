Altının kilogramı 526 bin 600 liraya gerildi - Haberler Ekonomi
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Altının kilogramı 526 bin 600 liraya gerildi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 526 bin 600 liraya gerildi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin 600 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 526 bin 600 lira, en yüksek ise 530 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 526 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 589 milyon 296 bin 447,43 lira, işlem miktarı ise 1.118 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 628 milyon 122 bin 363,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış530.500,001.797,15
En Düşük526.600,001.771,20
En Yüksek530.500,001.799,40
Kapanış526.600,001.772,20
Ağırlıklı Ortalama528.319,701.787,07
Toplam İşlem Hacmi (TL)589.296.447,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.118

Toplam İşlem Adedi38

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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