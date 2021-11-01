İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 547,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.626,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: