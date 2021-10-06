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Altın fiyatları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.322,00 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.322,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)499,80500,00500,80501,00
Cumhuriyet Ata Lira3.295,003.316,003.301,003.322,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)456,00460,00457,00461,00
Lira(Tam) Ziynet3.220,003.240,003.226,003.246,00
Yarım Ziynet1.610,001.620,001.613,001.623,00
Çeyrek Ziynet805,00810,00807,00812,00

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi
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