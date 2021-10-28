Alternatif Bank üçüncü çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı

Alternatif Bank, 2021 yılı üçüncü çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide rakamlara göre aktifleri 38 milyar lira, nakdi ve gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek de 33,7 milyar lira oldu. Mevduat hacmi ise 20,3 milyar liraya ulaştı.

Alternatif Bank'ın yılın üçüncü çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü 38 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek ise 33,7 milyar lira olurken, toplam mevduat hacmi yılsonuna göre yüzde 11'lik artışla 20,3 milyar lira düzeyine çıkaran Alternatif Bank'ın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16'nın üzerinde gerçekleşti. Bankanın yılın üçüncü çeyreğine ait konsolide net karı ise 38,2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

"MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili görüş bildiren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Hızlı aşılama performansına rağmen yeni varyantlar sebebiyle salgının etkilerinin devam ettiği ve ekonomi dinamiklerinin halen değişkenlik gösterdiği yılın üçüncü çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda geride bıraktık. Böylesine önemli bir dönemde 'Basiretli ve Danışman Bankacılık' anlayışıyla, müşterilerimizin finansmana erişmelerine ve ekonomiye destek olmaya devam ederken, TL ticari krediler başta olmak üzere, nakdi ve gayri nakdi kredilerle reel sektöre sağladığımız desteği arttırarak sürdürdük. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz dijital kanal ve teknoloji yatırımlarının da katkısıyla, bireysel bankacılıktaki büyüme stratejimize uygun şekilde ilerledik. Devreye aldığımız görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetimizle yeni müşteri kazanımında iyi bir performans yakaladık. Yenilikçi teknolojimiz sayesinde uzaktan müşteri olma sürecini hızlı ve akıcı bir deneyimle 10 dakikadan az bir sürede tamamlayabiliyoruz. Üstelik bu süreci engelsiz bankacılık yaklaşımımız kapsamında işitme engelliler için işaret diliyle de sunuyoruz. Ayrıca bu süreci müşterilerimizin birikimlerine değer katan yeni VOV Hesap iletişim kampanyamızla destekledik. Bu sayede bireysel bankacılıktaki müşteri bazımızı ve mevduat hacmimizi genişletmede güçlü bir performans ortaya koyduk. Tüm bu gelişmelerin güzel bir yansıması olarak da TL tasarruf mevduatı hacminde geçtiğimiz yılsonuna göre yüzde 22'lik bir büyüme yakaladık. Bugün yeni müşteri edinimlerimizin yarıdan fazlası görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleşiyor. Bankamızın dijital dönüşüm yolculuğunda yatırımlarımızı ara vermeksizin sürdürerek müşterilerimiz için fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılın üçüncü çeyreğinde, dış ticarette de başarılı performanslarını sürdürdüklerini belirten Gür, "İhracat odaklı büyüme stratejimiz kapsamında, yılın 9 aylık döneminde finanse ettiğimiz ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde toplam dış ticaret işlem hacmimiz ise geçen yıla göre yüzde 26'lık büyümeyle 2,7 milyar dolar seviyesine geldi. Bu alanda yakaladığımız güçlü büyüme performansıyla yolumuza devam ediyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız finansal desteklerin yanında, eylül ayında 'İhracatçıya Güç Katan Paket' adında, ihracat potansiyelini geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli firmalara, hem bankacılık hem bankacılık dışı avantajlardan yararlanabilecekleri yeni bir ihracat paketi sunmaya başladık. İhracat yapan firmalarımız bu paketle finansmana erişim dahil birçok bankacılık hizmetinden avantajlı imkanlarla faydalanıyor. Aynı zamanda 'danışman banka' anlayışımızla, özellikle yeni ihracat pazarlarına açılmak isteyen müşterilerimize güç katacak, pazar araştırması, bilanço yönetimi, finansal analiz, dış ticaret mevzuatı yabancı dil gibi konularda destek sunuyor, eğitimler düzenliyoruz. Diğer taraftan girişimci ruhları ve yönetim yetkinlikleriyle ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığımız kadınları da sağladığımız kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Yöneten Kadına Güç Katan Paket' kapsamında yöneten kadınlarımıza toplam 186 milyon lira tutarında kaynak sağladık. Bu tarz desteklerimiz, yeni iş ortaklıklarımızla birlikte hayata geçireceğimiz uygulamalarla önümüzdeki dönemde çeşitlenip güçlenecek. Alternatif Bank olarak, 'Basiretli ve Danışman Bankacılık' anlayışını temel değerimiz kabul ederek gelecek yolculuğumuza devam ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, hissedarımız Commercial Bank'ın bankamıza gösterdiği yakın destek, büyüme hedeflerimize odaklanmamızda bizim için itici güç oluyor. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimize, sektöre ve ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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