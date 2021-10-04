Almanya, çevre dostu sentetik uçak yakıtı için ilk tesisi kurdu - Haberler Ekonomi
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Almanya, çevre dostu sentetik uçak yakıtı için ilk tesisi kurdu

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi
Almanya, çevre dostu sentetik uçak yakıtı için ilk tesisi kurdu

Almanya'da dünyada ilk kez "sıfır karbon emisyonlu" sentetik uçak yakıtı (kerosen) üretecek tesis açıldı.

Almanya'da dünyada ilk kez "sıfır karbon emisyonlu" sentetik uçak yakıtı (kerosen) üretecek tesis açıldı.

Almanya'nın kuzeyinde Emsland bölgesinde Atmosfair tarafından yaptırılan tesiste gelecek yıldan itibaren su ve karbondioksitten elektrik kullanılarak günde yaklaşık 1 ton sentetik yakıt üretilecek.

Kar hedefi olmayan sivil toplum kuruluşu Atmosfair, tesisin nasıl finanse edildiği konusunda bilgi vermezken, amacın çevre dostu olarak tanımlanan sentetik uçak yakıtının üretilmesinin "teknolojik" açıdan mümkün olduğunu göstermek olduğunu belirtti.

Tesisin açılışını gerçekleştiren Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, "Bu yeni teknoloji, Almanya ve ortakları için büyük ekonomik fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Schulze, iklime zarar veren yakıtlara karşı alternatif yakıtlara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, söz konusu tesisin sıfır karbon emisyon hedefinde işe yaradığı ispatlanırsa başka ülkelerde de benzer tesisler inşa edilebileceğini belirtti.

AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Haberleri
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