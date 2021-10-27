Albaraka Türk "Yeşil Bina Sertifikası"nı bu yıl yeniden almaya hak kazandı

Yeşil Bina Sertifikası'nı bu yıl yeniden almaya hak kazanan Albaraka Türk, 2016 yılından bu yana " Türkiye'nin yeşil bina sertifikalı ilk banka genel müdürlük binası" unvanını korumaya devam ediyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre banka, tüm iş modelini sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurgulayarak, buna yönelik çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor.

Albaraka Türk, Yeşil Bina Sertifikasını bu sene yeniden almaya hak kazandı böylece 2016 yılında almış olduğu ve Türkiye'nin yeşil bina sertifikalı ilk banka genel müdürlük binası unvanını korumayı sürdürdü.

Verilen bilgiye göre Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) değerlendirme sistemi, dünyanın en yaygın ve prestijli yeşil bina derecelendirme programlarından biri olarak kabul ediliyor.

Albaraka Türk'ün "altın" kategorisinde sertifika almasında, daha az egzoz salınımı yapan hizmet araçları, enerji etüdü, soğutucu gaz kullanımı, daha az sera gazı salınımı gerçekleştirmeye yardımcı güneş filmi, enerji verimliliğini ön planda tutan izolasyon, çalışanlar açısından iç mekan konforu, uluslararası seviyenin üzerinde tutulan bina içerisindeki taze hava, iklimlendirme, su kullanımı, çevreye duyarlı temizlik maddeleri ile ofis temizliği, daha az kağıt tüketimi ve geri dönüşüm, peyzaj, ulaşım ve aydınlatma sistemleri alanındaki sürdürülebilir çalışmalar öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, sürdürülebilirlikle ilgili yürüttükleri çalışmaların uluslararası bir kuruluş tarafından yeniden tescillenmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ümraniye'deki Genel Müdürlük binamız, enerji ve su tasarrufunun yanı sıra çalışanlarımızın daha rahat ortamlarda vakit geçirebilmesi için iç hava kalitesi gibi çok sayıda kriterde elde ettiğimiz başarılar sonucu Yeşil Bina Sertifikası'na bu yıl bir kez daha hak kazandık.

Kuruluşumuzdan bu yana sahip olduğumuz değerlerimizi sürdürülebilirlik stratejilerimiz kapsamında her zaman desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir görmesinden ötürü son derece mutluyuz. Bu tarz gelişmeler bunu çok daha iyi bir şekilde sürdürme ve ileriye taşıma konusunda bizleri motive etmeye devam edecek."

Haberi Kaydet