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Albaraka'dan kadınlara özel "Eflatun Bankacılık"

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Albaraka'dan kadınlara özel

Albaraka Türk, kadınlara özel "Eflatun Bankacılık" hizmetini hayata geçirdi.

Albaraka Türk, kadınlara özel "Eflatun Bankacılık" hizmetini hayata geçirdi.

Albaraka'dan yapılan açıklamada, "Eflatun Bankacılık" kapsamında Eflatun kredi kartı müşterilerine özel Konut, sağlık ve 'concierge' başlıkları altında özel asistanlık hizmetlerinin sunulduğu kaydedilerek, "Eflatun Bankacılık çatısı altında kadınlara özel ürün ve hizmet sunan Albaraka Türk, 'Kadına Değer' mottosuyla kadınlara ve onların ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerini özelleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, katılım bankacılığı sektöründe bir ilk olan ve Eflatun Bankacılık çatısı altında kadınlara yönelik ürün ve hizmet sunmaya başlayan Albaraka Türk'ün, özel bankacılık deneyimi ile, kart aidat ücreti olmayan ve kadınlara özel marka iş birlikleri sunan Eflatun kredi kartı, avantajlı katkı paylı Eflatun BES imkanlarını sunduğu belirtildi.

Dijital kanallarından yapılacak 7/24 FAST, EFT ve Havale gibi işlemlerde "Masrafsız Bankacılık"ın yanı sıra TL, döviz veya altın gibi tüm cari ve katılma hesaplarından hiçbir koşul gerektirmeksizin hesap işletim ücretinin alınmayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eflatun kredi kartı sahiplerine sunulan asistanlık hizmetleri başlığı altında yer alan 'Konut Yardım Hizmetleri' kapsamında; 'Konut Bilgi Hattı', 'çilingir gönderim hizmeti', 'su tesisatı hizmeti', 'elektrik tesisatı hizmeti', 'cam işleri hizmeti', 'profesyonel ev destek hizmetleri' ve 'kuru temizleme hizmeti' sağlanırken, 'Sağlık Hizmetleri' kapsamında; 'premium diş check up', 'sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmeti' sunuluyor. 'Concierge Hizmetleri' kapsamında ise kadın müşterilere özel; 'çiçek, çikolata gönderim hizmeti', 'fitness, yoga ve pilates rezervasyon hizmeti sunulmaktadır."

Açıklamada, Albaraka Türk "Eflatun Bankacılık" hakkında daha fazla bilgiye https://www.albaraka.com.tr/tr/bireysel/eflatun-bankacilik linkinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Albaraka'dan kadınlara özel 'Eflatun Bankacılık' - Haberler Ekonomi
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