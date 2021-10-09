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Alanya'da bir otel "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikası aldı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Ekonomi
Alanya'da bir otel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikasını almaya hak kazandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikasını almaya hak kazandı.

Sertifika verilen Avena Resort&SPA Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Bisiklet Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gündüz ve otelin yönetim kurulu başkan yardımcısı Adil Müftüoğlu katıldı.

Başkan Yücel, yaptığı konuşmada, "sporun başkenti" deyince Alanya'nın akla geldiğini söyledi.

Yerel yönetimler olarak bisiklet kültürünün öne çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yücel, "Birçok noktada bisiklet yollarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Alanya'da bisikletle ilgili birçok organizasyon yapılıyor. Bunların devamlılığı için de burada yeni bir şeyler üretmek gerekiyor. Bunda turizmcilere de iş düşüyor. Müftüoğlu ailesini tebrik ediyorum. Bisiklet dostu otel olarak bu projeyi uygulamaya koymaları bizim için son derece önemli. İnşallah bundan sonra diğer turizmcilere de örnek olur. İnşallah Alanya'da bir gün gelir bisiklet sayısı araç sayısından fazla olur diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu sene Alanya'ya 5 bin bisiklet sporcusu gelmiş"

Kıldırgıcı ise Alanya'nın sporun ve sporcunun dostu bir kent olarak ivmesini yükseltmeye devam ettiğini dile getirdi.

Yakın zamanda triatlon şampiyonası düzenlediklerini ve çok sayıda sporcunun ilçeye geldiğini hatırlatan Kıldırgıcı, "Alanya'da bisiklet dostu otel konsepti çok önemli. Bunun ilerleyen zamanlarda diğer otelcilere de örnek teşkil edeceğini, bunların sayısının artacağını düşünüyorum. Bu sene Alanya'ya 5 bin bisiklet sporcusu gelmiş. Bu sayının 100-150 binler seviyesine çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tolga Gündüz de otelin Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı genelge ve yönetmeliğe Antalya bölgesinde en hızlı reaksiyon veren tesis olduğunu kaydetti.

THY'nin son 4 yıldır Türkiye'ye gelen sporcuların bisikletlerini taşıdığına işaret eden Gündüz şöyle konuştu:

"Alanya'nın bu kadar bisiklet dostu ve sporun başkenti olmasını taçlandırmamız gerekiyor. Şehir içinde bisiklet evlerinin yapılması, Alanya'nın bir yıllık tüm aktivitelerini içeren tüm takvimin olması gerektiğini düşünüyorum. Bisiklet turizmi için en uygun destinasyon Alanya. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Bisiklet turizminde hedefimiz daha çok 35 yaş üstü. Bu yönde de bir strateji geliştirdik. Alanya'nın dünyada bisikletin başkenti olması için çalışmaları sürdürme gayretindeyiz."

Müftüoğlu ise Alanya'nın sporun ve sporcunun dostu bir şehir olduğunu belirtti.

İlçede çok sayıda uluslararası organizasyon yapıldığına vurgu yapan Müftüoğlu, "Sporun içinden gelen bir aile olarak bu anlamda otelimizde farklılık yaratmak istedik. Alanya'nın bisiklet sporunda marka şehir olduğunu düşünüyoruz. Hem bisiklet hem de sporlarda yaz-kış Alanya'nın sporun başkenti olması için işletme olarak elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mustafa Kurt - Ekonomi Haberleri
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