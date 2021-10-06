Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira - Haberler Ekonomi
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Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

Alanya Belediyesi, Ekim Ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Ekim Ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. 2022 yılı tahmini bütçesinin görüşüldüğü Ekim ayı meclis oturumunda Alanya Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi 695 Milyon lira olarak oy birliği ile kabul edilirken 2022 yılı tahmini yatırım bütçesi ise 236.110.000.00 TL olarak onaylandı.

"Halkın emanetini en iyi şekilde korumak için çalışıyoruz"

Alanya Belediyesi'nin hizmetlerde ortaya koyduğu başarının ekip işi olduğuna dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu başarı sadece benim değil meclisin ve müdürlüklerimizde çalışan arkadaşların başarısıdır. Bizden 2 kat büyük ilçelerimiz var ama Allaha şükür yatırım bütçesi en fazla olan ilçe oluyoruz isteyenler geçmiş yıllara bakabilirler" dedi.

"Üreterek maliyetlerimizi en aza indirmeye çalışıyoruz"

Alanya Belediyesi'nin gelirini arttırırken giderlerini de en aza indirmek için yaptığı çalışmalara ilişkinde meclis üyelerini bilgilendiren Yücel, "Güneş enerji santralimiz yaz aylarında aylık 700 bin liranın üstünde gelir elde etti, Kalker Ocağı maliyetimizi 1 bölü 3'e Asfalt Plenti ise maliyeti yarı yarıya düşürdü" diye konuştu.

"Klasik belediyecilik devri bitti, sosyal belediyeciliğin öncüsüyüz"

Yerel yöneticiliğin yol veya asfalt yapan kronik belediyecilik olmadığını belirten Alanya Belediye Başkanı Yücel" Artık belediyecilik bir vizyonerlik oldu. Sağlıkta, eğitimde, sosyal yaşamda, okullar, yurtlar, kreşler, etüt merkezleri, kütüphaneler yerel yönetimlerin önemli görevleri haline geldi. Yaptığımız her solana kütüphane kuruyoruz. Yaptığımız yurt sayesinde kırsalda hiçbir kız öğrencimiz barınma sorunu yaşamadı, bunlar birer vizyonerliktir. Sosyal Belediyeciliğin öncüsü olduğumuz Sayıştay raporlarında yer alan bir belediyeyiz" dedi.

"Cuma pazarı projemize gelecek hafta başlayacağız"

Alanya Belediyesi'nin Cuma Pazarına yapacağı Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi'nin ihalesinin tamamlandığını da ifade eden Yücel," Bu Hafta son kez pazar kurulacak, İhalemiz tamamlandı, Pazartesi günü yer teslimi yapacağız, 10-15 gün içinde ilk kazmayı vuracağız ve yağmurlar başlamadan toprağın üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 425 araçlık kapalı otoparkı ile bölgenin otopark sorununu hafifleteceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira

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Haber: Alanya Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira - Haberler Ekonomi
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