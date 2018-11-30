Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Meclis'te (4)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yıllık genel yatırım ve finansman programında yer alan hedefler ile uyumlu olmak kaydıyla birbirlerine ödünç para verebilecek.

AK Parti'li milletvekillerinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına da, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilen yabancı dil tazminatı ödenecek.

Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 oranında artırılacak.

Sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı kategoriye ayrılan yurt dışı temsilciliklerden son üç kategoride görev yapan veya yapacak olan personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneği yüzde 15'ten 19'a çıkarılacak.

Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevli personeline tazminat ödenecek. Tazminatın belirlenmesinde, birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurt dışı maaşı esas alınacak.

Benzer şekilde olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye dönme ya da başka bir ülkeye geçme zorunluluğu doğan personele üç aya kadar yurt dışı maaşı ödenecek ve bu hüküm Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli tüm personeli kapsayacak.

Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında, vize işlemlerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi ve bazı temsilciliklerin önünde oluşan uzun kuyruklar ile bunun yarattığı güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla aracı firma hizmetinden yararlanılabilecek.

TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca finanse edilecek

Teklife göre İller Bankası, safi karının yüzde 51'ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya bu finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt içi ve dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ve üstyapı uygulamaları yapabilecek veya yaptırabilecek.

Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta veya reasürans teminatı verebilecek.

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenecek maddeyle tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermesi halinde suç isnadı ile karşılaşmasının önüne geçilerek bu mahiyetteki ödünç para verme işleri yapılabilecek. Ayrıca bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu da kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilecek.

TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlikte disiplin cezası düzenlemesi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezasının aylıktan kesme cezası olarak uygulanması sağlanıyor. Buna göre, kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının beşte biri ila dörtte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının üçte biri ila ikide biri kesilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yıllık genel yatırım ve finansman programında yer alan hedefler ile uyumlu olmak kaydıyla birbirlerine ödünç para verebilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Teklifle, konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Teklif ile Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bazı değişiklikler yapılıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımının tamamlanmasından sonra, bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilecek.

Proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilecek.

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla ödeyecek.

Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren 25 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Bu düzenleme, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda işletmesi devredilmiş olan projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarını da kapsayacak. Bu maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılacak.

(Bitti)